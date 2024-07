Peter Hawkings è già fuori da Tom Ford

Leggi tutta la notizia su amica

(Di lunedì 22 luglio 2024) Non c’è pace per i direttori creativi. L’ultima notizia è l’uscita dida Tom, disarcionato dopo appena più di un anno di direzione creativa. Prendi le redini del brand e in un attimo sei a terra. È la corsa pazza della moda verso il successo, solo che la strada per raggiungerlo si sta facendo sempre più tortuosa. In palio c’è la prosperità di veri e propri imperi economici, le grandi aziende e i relativi posti di lavoro, ma la formula per ottenerla è sempre più un’incognita. L’impressione, anzi, è che il giro di poltrone sempre più vorticoso che caratterizza il fashion system corrisponda più a dei veri e propri azzardi sia che si tratti di scommettere su purosangue che hanno molti traguardi alle spalle, sia che si punti su nuove promesse dello stile.