Parigi 2024 calcio | da Lacazette ad Hakimi i giocatori più importanti alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 22 luglio 2024) Inizia il torneo didie tra i tanti Under 23 presenti nella rassegna a Cinque Cerchi, spiccano alcuni nomi di assoluto prestigio, la maggior parte dei quali inseriti invece tra i fuoriquota. Andiamo allora a fare un excursus per quanto riguarda il torneo maschile e scopriamo assieme quali sono iprincipali che vedremo all’opera ai Giochi in Francia, alcuni sono dei big delmondiale, protagonisti principali nei top campionati nel recente passato e anche nel presente. I PRINCIPALINELNell’Argentina troviamo l’ex difensore di Sampdoria e Verona, Bruno Amione, ma anche l’esperienza infinita di Nicolas Otamendi e il centravanti della Fiorentina, Lucas Beltran. La Francia padrona di casa è una corazzata assoluta: troviamo Michael Olise, Arnaud Kalimuendo, come fuoriquota bomber Alexandre