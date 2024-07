La scuola ha perso la funzione di ascensore sociale La laurea si tramanda da genitori a figli

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 22 luglio 2024) C’era una volta l’. Quel meccanismo virtuoso che permetteva anche a individui provenienti da classi sociali meno abbienti, o da famiglie che non potevano permettersi grosse spese, di migliorare la propria posizione attraverso lo studio. Secondo l’ultimo rapporto dell‘Istat su “Livelli di istruzione e ritorni occupazionali“, quel meccanismo non esiste quasi più. Tanto che oggi sisolo il 12,8% di studenti provenienti da famiglie con un basso livello di istruzione. Una percentuale che fra ideiti si attesta invece intorno al 70%. Ma il discorso dellaè solo uno degli aspetti di questo fenomeno. Perché secondo l’Istat, nel 2023 un ragazzo su quattro conche hanno come titolo di studio al massimo la licenzia media ha abbandonato gli studi prima del diploma.