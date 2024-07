José Mauri torna in Italia | l’ex Milan nel ritiro di un club di Serie B

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2024) Il grande ritorno di. Stiamo parlando del calciatore argentino naturalizzatono con un passato importante incon le maglie di Parma,e Empoli. Nel corso della carriera ha indossato anche le casacche di Telleres, Sporting K.C., Sarmiento. L’ultima esperienza è stata proprio nelargentino. Si tratta di un centrocampista bravo qualitativamente e in grado di giocare anche nel ruolo di trequartista. Si è dimostrato pericoloso anche in fase di inserimento, assist e realizzativo. Il futuro inB Secondo le ultime notizieha già raggiunto Cascia, neldel Cosenza. Nella giornata di domenica si è sottoposto alla visite mediche per valutare le condizioni dopo un brutto infortunio rimediato proprio in Argentina.