Imprenditore con stile libero Attraversa lo Stretto a nuoto

(Di lunedì 22 luglio 2024) Chissà se è più difficile portare a termine oltre 60 maratone, tra le quali la Maratona del Sahara, fare la Marcialonga sugli sci, pesanti triathlon o una gran fondo ciclistica. Oltre a fare l’e pure il tifoso della Reggiana Pallacanestro, nonché essere fortemente impegnato nel progetto a favore delle popolazioni del Saharawi. E’ Roberto Manini, 65 anni, socio della Microm-El, presidente della Elfi-Finpolo, che per ultimo si è tolta una bella soddisfazione. "Beh, sì – dice Manini – hoto alodi Messina, da Torre Faro in Calabria fino alla Sicilia, nei pressi di Cannitello. Sulla carta poco più di 3 chilometri, allungati dalla corrente che non si vede ma che ti sposta sempre". Non era una gara, giusto? "No, in pratica armati solo di costume, calotta, occhialini e una boa di sicurezza siamo partiti in 25, con otto barche d’appoggio.