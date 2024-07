I ragazzi di Aquilon vincono il palio | Hanno dominato questa edizione

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 22 luglio 2024) Con una sontuosa prestazione sia nella prima serata che nella seconda il rione dell’ha vinto la 26ªdeldei Rioni, articolato su due serate al campo sportivo del Capitello di Codigoro. I 140 punti, rispetto ai 108 del secondo "la Galanara" con 70 punti per ogni serata dimostrano come l’sia stato il verore, vincendo 10 dei 18 giochi ed aggiudicandosi il nuovo trofeo in vetro dell’Avis che assieme al Capitello e col patrocinio del comune codigorese sono gli organizzatori della bella manifestazione che ha visto ai nastri di partenza 16 squadre per complessivi 220 giovani concorrenti. Il sindaco di Codigoro Alice Zanardi ha assisto alle gare complimentandosi con gli organizzatori e premiando tutte le squadre fin dopo oltre la mezzanotte.