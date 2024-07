Gli allestimenti di Henoto alla conquista di nuovi mercati

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 22 luglio 2024) DA BOLOGNA AL MONDO. È il caso di dirlo. Infatti, la storia di, società passata in una manciata di anni, dal 2018 ad oggi da 3 a 100 milioni di fatturato, è quella di una azienda nata a Bologna, in senoFiera, e cresciuta tanto, fino are il mondo. Come? Realizzando in maniera sostenibilenon solo per le fiere, ma anche per mostre, retail, contract, showroom, outdoor in maniera veloce, passando da un’idea ad un allestimento. In tutti questi ambiti – sempre mettendo al centro dello sviluppo dei progetti e degli interventi la sostenibilità –opera, accanto alle imprese italiane e non solo, per supportarle nelle sfide globali e nello sviluppo commerciale suiesteri. Le sedi nel mondo oggi sono 20: in Italia, oltre a Bologna,è presente anche a Milano, Padova e Rimini; in Europa a Lugano, Ettlingen, Varsavia, León e Parigi.