Estate | 36 milioni di italiani in viaggio 90% in Italia

(Di lunedì 22 luglio 2024) Più breve ma più frequente. E' la nuova tipologia di vacanza che glimostrano di prediligere per questasecondo l'indagine di Federalberghi. Sono 36gliche prevedono di mettersi in. Il 90% rimarrà ine il resto andrà all'estero, principalmente al mare non lontano dall'. Un terzo dei vacanzieri, tuttavia, ha già programmato di fare più di un periodo di ferie oltre quello principale in: 3,6replicheranno almeno una volta, 3,1si muoveranno per 2 volte e 1,7faranno 3 periodi di vacanza. Uno scenario che produrrà un giro di affari di 40,6 miliardi. "E' sempre interessante accorgersi, grazie ai numeri, dei cambiamenti in atto" commenta il presidente di Federalberghi, Bernabò Bocca, commentando a caldo i dati dell'indagine.