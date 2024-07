Cosa dicono i sondaggi sulla candidatura di Harris negli Usa | può davvero sconfiggere Trump?

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 22 luglio 2024) Dopo il ritiro di Joe Biden dalla corsa alle presidenziali statunitensi, con l’endorsment alla sua attuale vicepresidente, la domanda è solo una: Kamalapuòbattere Donaldnel voto di novembre?a riguardo? Sicuramente è ancora presto per capire se– la cui, peraltro, non è ancora certa – possaessere più competitiva di Biden nei, ma qualche dato è già emerso in base a diverse rilevazioni.sue la sfida aPartiamo dalo di Public Policy Polling:, con un giusto vice come potrebbero essere i governatori di Pennsylvania o Michigan, Josh Shapiro e Gretchen Withmer, potrebbe batterein alcuni stati critici, tra cui proprio questi due dei governatori democratici.