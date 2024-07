Biden si ritira | la resa del presidente in 24 ore dalla decisione all’annuncio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 22 luglio 2024) (Adnkronos) – Joeha deciso dire la candidatura per le elezioni nella serata di sabato 20 luglio. Il, circa 24 ore prima dell’annuncio ufficiale affidato a una lettera diffusa su X, ha informato anche i più stretti consiglieri e la famiglia di quanto sarebbe avvenuto. In sostanza, dopo settimane in cui ha ribadito che non avrebbe mollato,ha alzato bandiera bianca mentre Donald Trump, in un comizio in Michigan, lo attaccava a testa bassa., ancora convalescente dopo la diagnosi di Covid-19, è rimasto nella sua casa di Rehoboth Beach, nel Delaware, con la first lady Jillper tutto il fine settimana. Secondo una fonte citataCnn, sabato sera ha chiesto a due dei suoi più stretti consiglieri, anche loro a Rehoboth, di cominciare a scrivere la lettera e di coordinare la gestione dell’annuncio del ritiro della candidatura.