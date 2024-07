Bassetti | Il Covid è finito non diamo spazio ai complottisti

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 22 luglio 2024) AGI - Il"c'è e infetta. Non è una novità né una sorpresa. Però non c'è rischio. E lo dico da medico che ha visto tanti pazienti morire in ospedale di polmonite. Adesso non ne vedo neppure uno. Convincetevi, il. In Austria, Francia, Svezia e altrove in Europa ilnon se lo fila più nessuno". A dirlo è Matteo, infettivologo dell'ospedale San Martino di Genova, intervistato dal Corriere della Sera. "È una visione arcaica delquella di considerarlo ancora uno spauracchio. Così si lasciaai. Se continuiamo a dare credito alle opinioni di chi mette in guardia e annuncia ondate pazzesche difiniremo con accreditare il pensiero di negazionisti, no vax e no mask", aggiunge. Insomma, sottolinea: "Voltiamo pagina, parliamo delle emergenze vere. Come l'antibiotico-resistenza.