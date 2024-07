Viali aspetta risposte dal mercato | Serve un giocatore per reparto

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) "Quella contro la Fiorentina sarebbe stata una partita proibitiva tra un paio di mesi, figuriamoci dopo una settimana. Non c’è solo una differenza tecnica ma anche fisica, anche se devo dire che a parte i venti minuti dove siamo rimasti un po’ sorpresi, poi la squadra ha fatto bene e i ragazzi hanno interpretato ciò che avevamo preparato con buone trame e il giusto atteggiamento". Dopo la sconfitta per 4-0 con la Fiorentina (reti di Sottil, Kean e doppietta di Kouame) misternon fa drammi. La sua Reggiana è stata più che ‘sperimentale’, con tanti giocatori testati anche in situazioni non proprio congeniali alle proprie caratteristiche, ma le prime uscite servono anche per questo: per mettere a nudo i propri limiti e preparare le contromisure, togliendosi alcuni dubbi.