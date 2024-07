Venezia 21enne annega dopo un tuffo nella laguna con il fidanzato | ipotesi malore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 21 luglio 2024) Unaè mortataessersi tuffata con ila Malamocco,parte meridionale dell’isola del Lido di. È stato l’uomo a lanciare l’allarme, intorno all’una di notte, mentre erano ancora in corso i festeggiamenti della Notte del Redentore:essere entrati in acqua, nel buio ha perso il contatto visivo con la vittima. L’ha ripetutamente chiamata ma non ha ottenuto alcuna risposta. Preoccupato, ha chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno chiesto il supporto dei sommozzatori dei vigili del fuoco che hanno recuperato pocoil corpo esanime della giovane. A quanto si apprende,una prima ispezione del corpo, il medico legale ha ipotizzato un, ma dovrà prima essere effettuato un esame più approfondito, per accertare le cause della morte.