Un posto al sole anticipazioni dal 22 al 26 luglio 2024 | una proposta per Viola

(Di domenica 21 luglio 2024) Damiano Renda lasceràBruni senza parole con unadel tutto inaspettata, come segnalano ledi Unaldal 22 al 26. Intanto, Michele e Silvia cercheranno di alleggerire la tensione fra Guido e Mariella, ma la Altieri non faticherà a sopportare la difficile situazione che si è creata in casa. A complicare le cose arriverà anche Bice, che alimenterà il malessere di Mariella spingendola a prendere una drastica decisione. Nel frattempo, Roberto sarà sempre più intenzionato ad acquistare Radio Golfo 99 insieme a Marina e sarà in procinto di formalizzare la propria offerta a Chiara Petrone. Michele e Filippo, però, quando si confronteranno sul loro futuro professionale, si diranno molto preoccupati, mentre Manuel proverà in tutti i modi a convincere Rosa ad accettare l'invito di Marika e a partire per una breve vacanza al mare.