Spoleto ragazzo di 28 anni ucciso in strada durante una lite

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024)(Perugia), 21 luglio 2024 – Unafinisce in tragedia. Aunitaliano di 28è stato accoltellato innella serata di sabato. Il giovane è poi morto in ospedale. Il dramma si è consumato in via 2 giugno, zona nord della città, nel rione Casette. Il 28enne ferito avrebbe cercato di allontanarsi a piedi, forse per chiedere aiuto, per poi stramazzare al suolo. Alcuni passanti avrebbero dato l'allarme. Un uomo è stato subito bloccato dai carabinieri e portato in caserma dove viene interrogato alla presenza del magistrato di turno. La sua posizione è ora al vaglio dei militari coordinati dalla procura spoletina che aperto un fascicolo per omicidio. A seguire l'indagine anche il procuratore capo Claudio Cicchella. Recuperato dagli inquirenti un coltello da cucina ritenuto l'arma del delitto. Notizia in aggiornamento