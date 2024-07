Sparirà un bosco per far spazio alla Bretella

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) ‘magico’: così viene chiamata l’area verde spontanea a ridosso della rotonda di via Guast, tra Carpi e Fossoli. ‘Magico’ perché abitato da animaletti e piccole creature e per l’atmosfera che lo caratterizza. Un’area che, ora, è al centro delle polemiche da parte di molti cittadini che si ‘ribellano’ al fatto che il boschetto dovrà essere abbattuto per consentire il passaggio della nuova, che congiungerà via dell’Industriazona autotrasportatori di Fossoli. Malumori cui dà voce Aldo Meschiari (nella foto), insegnante e studioso di questioni ambientali e climatiche: "Lo hanno chiamato ‘magico’: non ne conosco le ragioni precise, ma mi piace pensare che unche sia riuscito a crescere spontaneamente e rigogliosamente, senza alcun intervento antropico, in uno dei comuni più urbanizzati di Italia, ecco qualcosa di magico deve proprio averlo.