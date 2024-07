Social Music City | Charlotte de Witte protagonista allo Space

Leggi tutta la notizia su lifeandpeople

(Di domenica 21 luglio 2024) Life&People.it Uno dei marchi più importanti dellaa elettronica italiana,, è andato in scenaRiccione, location che per caratteristiche sembra essere l’ideale per appuntamenti di questo tipo. Progetto nato a Milano nel 2015,negli anni è diventato un vero e proprio festival che si è sempre distinto per la qualità della proposta artistica. Anche stavolta, non ha tradito le aspettative.assoluta è statade, deejay e producer belga headliner della serata, che a mezzanotte ha anche festeggiato il suo 32 compleanno, con il pubblico che l’ha acclamata fino all’alba.