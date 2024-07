Rugby Quesada | Prova di carattere contro il Giappone

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di domenica 21 luglio 2024) Roma, 21 lug. (askanews) – Termina con una vittoria il Summer Tour 2024 dell’Italia. La squadra guidata da Gonzaloha superato ila Sapporo con il risultato di 42-14 nell’ultimo Test Match della stagione 2023/24. “Un primo tempo molto positivo e un secondo in cui nonostante il poco possesso siamo stati bravi a sfruttare tutte le occasioni, soprattutto per le condizioni in cui siamo arrivati a questa partita con gli allenamenti a Tokyo con tanto caldo. Considerati tutti gli spostamenti e la logistica, questa è stata una tournee importante per noi: è stato un ulteriore passo avanti come gruppo. Da fuori si vedono solo le partite, ma da dentro abbiamo visto tutte le difficoltà che abbiamo dovuto accettare. Vedere i giocatori dare tutto in questo modo in un secondo tempo molto difficile mi rende orgoglioso, con una grande difesa”.