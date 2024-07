Piastri vince e Norris cede | la pazza stagione della F1 regala il settimo vincitore diverso

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di domenica 21 luglio 2024) Con Oscardiventano sette i vincitori diversi in questaFormula 1. Non accadeva dal 2012. E’ stata una di quelle giornate perfette per spaccare in due l’opinione pubblica. Lo psicodramma nella giornatadoppietta McLaren si materializza innanzitutto in partenza, quandodalla pole va a marcare il suo compagnoe si dimentica di coprire anche Verstappen. L’inglese per la terza volta in carriera partiva dal palo e in altrettante volte non è riuscito a tenere la prima posizione. Tre indizi fanno una prova, non esattamente a suo favore. Così come il fatto che ha ottenuto finora 13 piazzamenti tra i primi due ma che lo score dice 1-12 (una vittoria e dodici secondi posti).