Perché Djokovic non è Darth Vader ma un Campione Orientale

(Di domenica 21 luglio 2024) Nonostante la finale persa contro Carlos Alcaraz, l’ultimo Wimbledon ha segnato comunque un riscatto per Nole. L‘ennesimo di una carriera di successi intervallati da rare ma intense crisi dalle quali si è sempre risollevato. Il tifo-controOltre che per le gesta sportive, il torneo verrà ricordato per un episodio che ha visto protagonistanel match contro Holger Rune. Nella dichiarazione a fine gara, ha redarguito quanti nel pubblico avevano rumoreggiato durante l’incontro per infastidirlo. Poco dopo, alla terza domanda sull’accaduto in un’intervista alla BBC, se ne è andato rimproverando il giornalista di fare polemica e disinteressarsi del tennis giocato. Per alcuni eccessiva, per altri giustificata, la protesta è stata comunque coraggiosa; una risposta irrituale al tifo-contro rivolto anei tornei.