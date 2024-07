Parigi 2024 | il caldo estremo minaccia la sicurezza degli atleti

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di domenica 21 luglio 2024) Gliche gareggeranno ai Giochi Olimpici dipotrebbero rischiare la propria salute a causa delLe Olimpiadi dirischiano di essere segnate da condizioni climatiche estreme, simili a quelle sperimentate durante la storica ondata didel 2003. Questa situazione pone seri rischi per la salutee dei lavoratori coinvolti nell’evento. Un rapporto intitolato “Rings of Fire: Heat Risks at theParis Olympics”, redatto dalla British Association for Sustainable Sport (Basis) e dall’organizzazione australiana FrontRunners, sottolinea l’allarme per le temperature anomale previste durante i Giochi. Il documento raccoglie i pareri di olimpionici, esperti di clima e fisiologi, evidenziando i pericoli delle alte temperature nello sport.