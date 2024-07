Pagelle Italia-Ucraina 2-3 voti e tabellino Europei Under 19 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di domenica 21 luglio 2024) Ledi, con ildella terza partita del Gruppo A degli19. Partita in cui i ragazzi del ct Corradi escono sconfitti per 2-3: un KO indolore, visto che l’si era già meritata l’accesso in semifinale vincendo le prime due partite. LA CRONACA RISULTATI E CLASSIFICHE19(4-3-1-2): Magro 6.5; Magni 5.5, Corradi 5, Chiarodia 5.5 (64? Mane 5), Pagnucco 5.5; Romano 7, Harder 6.5 (69? Lipani 5.5), Di Maggio 7 (46? Mannini 5.5); Anghelè 5.5 (69? Pafundi 6); Ebone 7.5, Sia 6.5 (75? Bartesaghi 6) A disposizione: Marin, Camarda, Ciammaglichella, Zeroli Allenatore: Corradi 6(4-1-4-1): Kapryvtsov 7; Gusiev 7, Melnychenko 6, Yermachkov 6, Mykhavko 6; Vashchenko 6.5 (88? Obinaya sv); Synchuk 7.5 (88? Tutierov sv), Krevsun 7.5, Hadzhyiev 6 (92? Tsukanov sv), Matkevych 6.