Non è più tornata a galla Tragedia durante la festa patronale morta ragazza di 21 anni dopo il bagno di mezzanotte

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di domenica 21 luglio 2024) “Non è più”.la famosadi 21unnotturno col fidanzato. Siamo a Venezia e la cornice è la splendidadel Redentore che si celebra questi giorni, ogni anno. Sembra che intorno a, lei assieme al ragazzo e ad alcuni amici abbiano deciso di andarsi a fare unper combattere la calura estiva di questi giorni asfissianti. Laallora sembra che si sia tuffata in una pozza d’acqua in Strada Zaffi da Barca, vicino alla diga, e non è più riemersa. >> Inferno sull’autostrada, schianto tra più mezzi: un morto e molti feriti. Traffico paralizzato A questo punto, il fidanzato che era con lei, non vedendola più,qualche istante ha tentato di cercarla autonomamente e pocoha dato subito l’allarme chiamando i vigili del fuoco e il 118.