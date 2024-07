Malamovida sul litorale romano | ondata di arresti e denunce

Leggi tutta la notizia su ilcorrieredellacitta

(Di domenica 21 luglio 2024) Sicurezza della movida notturna, al fine di garantire un sereno e sano divertimento ai fruitori e serenità ai residenti, ha spinto i Carabinieri del Gruppo di Ostia, anche in questo fine settimana, a rafforzare il dispositivo di controllo delda Civitavecchia a Ostia con particolare attenzione a Fregene e Focene del comune di Fiumicino. Controlli dei carabinieri di Ostia contro la– ilcorrieredellacitta.comLocali notturni, vie di comunicazione, le residenze estive e l’arenile sono stati oggetto di controlli attraverso le pattuglie a bordo di auto e moto per garantire sicurezza e infondere rassicurazione nei cittadini. Numerosi i controlli per arginare gli incidenti stradali e le cosiddette stragi del sabato sera mediante autovelox ed etilometro e posti di controllo per la verifica del rispetto del Codice della Strada all’uscita dai locali.