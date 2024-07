LIVE Motocross GP Repubblica Ceca in DIRETTA | Prado in testa segue Herlings

Leggi tutta la notizia su oasport

Gajser si trova a 3.8 secondi dae 5 dal leader della gara. 4- Febvre sfida Guadagnini per l'ottava posizione. 3-mantiene un secondo di vantaggio su. 2- Da segnalare Guadagnini settimo, Bonacorsi 14, Tropepe 16, Monticelli 20, Forato 24. 2- Anche Gajser supera Seewer per la terza piazza. 1-ne supera due in un sola curva, si porta secondo. 1- Sorpasso spettacolare di, lo spagnolo al comando della gara. 1- Seewer si prende il comando della gara, secondoe terzo Gajser, quarto. 14.25 PARTE GARA-1! 14.20 Da segnalare il ritorno in pista di Forato e Febvre dagli infortuni. 14.15 Tra cinque minuti il via alla preparazione di gara-1 di MXGP. 14.10 Medici in pista per Mikula, niente di preoccupante. 14.05 Lucas Coenen vince gara-1 di MX2, Adamo sfortunato solo 25esimo. 14.