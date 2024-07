LIVE Italia-Giappone 30-14 Test Match rugby in DIRETTA | Page-Relo trova i pali!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA52? Vantaggio nipponico, l’arbitro richiama gli azzurri, al prossimo fallo arriverà il cartellino. 50?dentro i nostri 5, momento difficile per l’. 49?prova il calcio dalla distanza e, importante tornare a marcare punti! 47? Tenuto di Toshiba, ottimo l’ingresso di Zanon con un buon pressing difensivo. 46? Ancora una touche persa dal, gli azzurri però devono tornare ad aumentare la concentrazione. 44? Matsuda trasforma la meta, ilsi rifa sotto. 43? Riley va nuovamente a meta, ci facciamore nuovamente scoperti in difesa, bravo il nipponico ad intercettare la palla. 42? Touche rubata da Zambonin, ottimo inizio. 41? INIZIA IL SECONDO TEMPO. 08:05 Le squadre stanno rifacendo il proprio ingresso in campo.