L’Inter consegna a Inzaghi un centrocampo stellare | un aspetto sarà da gestire – SM

(Di domenica 21 luglio 2024), definendo l’ultimo arrivo necessario per completare il suo, ossia quello di Piotr Zielinski a parametro zero, viene are a Simoneun reparto chenecessariocon attenzione. LA SITUAZIONE –ha già concluso il suo mercato in entrata per quanto riguarda il reparto di, con estrema soddisfazione da parte del tecnico Simone. Con l’arrivo a parametro zero di Piotr Zielinski, svincolatosi dal Napoli dall’1 luglio, il club nerazzurro ha raggiunto un livello difficilmente migliorabile grazie alla batteria di sei centrocampisti su cui poter contare con decisione per il presente: Hakan Calhanoglu, Kristjan Asllani, Nicolò Barella, Davide Frattesi, Henrikh Mkhitaryan e Zielinski.