Lanterne danzanti sul fiume Thu Bon

(Di domenica 21 luglio 2024) Adagiata sulle rive del sinuosoThu Bon, H?i An emerge come una visione di un’epoca passata, un tesoro perfettamente conservato nel cuore del Vietnam centrale. Questa antica città portuale, patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 1999, incanta i visitatori con il suo fascino senza tempo, una fusione armoniosa di influenze vietnamite, cinesi e giapponesi che si riflettono nell’architettura, nella cucina e nelle tradizioni locali. Le strade di una storia millenaria Passeggiando per le stradine acciottolate di H?i An, ci si immerge in un viaggio attraverso i secoli. Le case color ocra, con i loro tetti di tegole invecchiate dal tempo, raccontano storie di commercianti che un tempo affollavano queste vie.