Io ex Marines e imprenditore tu hai solo riscosso assegni Vance disintegra Kamala Harris | GUARDA

(Di domenica 21 luglio 2024) Anche JD, candidato repubblicano alla vicepresidenza degli Stati Uniti, è salito sul palco di Grand Rapids, in Michigan, dove Donald Trump ha tenuto il suo primo comizio pubblico dopo l'attentato del 13 luglio scorso. Il 39enne dell'Ohio ha attaccato, vicepresidente di Joe Biden e possibile sua sostituta nella corsa alla Casa Bianca. "Anon piaccio. Ha detto qualcosa del tipo che non sono fedele a questo Paese. Beh io ho prestato servizio nel Corpo deidegli Stati Uniti e ho costruito un'azienda da. Cosa diavolo hai fatto tu, a parte riscuotere un assegno?", ha detto il senatore di Middletown. Si incendia sempre di più la campagna per le presidenziali degli Usa.