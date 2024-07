IndyCar Colton Herta vince a Toronto dopo due anni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024)trionfanella NTTSeries dominando la competizione dall’inizio alla fine. Best lap nelle prove libere, pole-position e vittoria per il pilota di Andretti, finalmente a segnodued’assenza. I primi 50 passaggi dell’unico appuntamento canadese della stagione sono stati letteralmente dominati dall’auto #26 di. L’alfiere di Andretti Global ha consolidato la pole-position gestendosi alla perfezione da ogni assalto da parte del teammate Kyle Kirkwood #27 e dal neozelandese Scott Dixon (Chip Ganassi Racing #9). Tutto è cambiato successivamente con un impatto a meno di 20 passaggi dalla fine da parte di Kyffin Simpson (Ganassi #4) nell’ultimo settore della pista. Il campione in carica dell’European Le Mans Series ha rimescolato le carte in tavola, il successivo restart ha provocato il primo significativo colpo di scena della giornata.