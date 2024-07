Il recupero del passato ci traguarderà nel futuro

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di domenica 21 luglio 2024) "Ildele del nostro grande patrimonio storico artistico è una parte importante dell’impegno di questa amministrazione, ma la nostra azione ha lo sguardo rivolto al, per traguardare Pisa tra le città europee più moderne". Il sindaco Michele Conti è l’ospite di stasera de "La Pisa di Michele Conti", la puntata de "La Pisaniana" in onda alle 21 su 50Canale. La trasmissione ideata e prodotta da Massimo Balzi, presidente del Circolo culturale Filippo Mazzei e curata dalla giornalista Carlotta Romualdi, che ha incontrato il primo cittadino insieme al vicesindaco Raffaele Latrofa e all’assessore al turismo, Paolo Pesciatini in occasione della recente inaugurazione del Bastione del Parlascio.