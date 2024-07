Il gigante Nahounou per la difesa granata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Und’ebano per rinforzare ladella Reggiana. Il clubieri ha infatti ufficializzato di aver messo sotto contratto Yannis, centrale francese classe 2004 di origini ivoriane che aveva debuttato nell’amichevole di venerdì contro la Fiorentina, destando una buona impressione. Nato a Meaux (Francia) arriva a titolo definitivo dal Nizza (Ligue 1) dov’è cresciuto professionalmente. Nell’ultima stagione è stato aggregato stabilmente alla prima squadra pur senza aver mai l’opportunità di esordire in campionato. Il ds Pizzimenti lo seguiva da tempo e gli ha fatto sottoscrivere un biennale (giugno 2026) con opzione per un’altra stagione. Ha ottime doti fisiche (193 cm per 84 kg), piede destro e buon senso dell’anticipo, ma dovrà ovviamente fare ancora un po’ di apprendistato a livello tattico e nella gestione della palla in uscita.