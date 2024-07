F1 Piastri precede Norris | la doppietta McLaren riapre il Mondiale in Ungheria Ferrari davanti a Verstappen!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 21 luglio 2024)completa l’opera e, dopo aver monopolizzato la prima fila in qualifica, domina in gara a Budapest facendonel Gran Premio d’2024, tredicesimo round stagionale deldi Formula Uno. A salire sul gradino più alto del podio non è però il pole-man Lando, bensì il suo compagno di squadra Oscar. Il giovane talento australiano festeggia dunque la prima affermazione della carriera in F1, conquistata principalmente in partenza con il sorpasso sue poi consolidata con un fantastico primo stint sulle gomme medie. La controversa e discutibile strategia del muretto box “papaya” ha complicato la situazione, invertendo le posizioni con un undercut dell’inglese e poi chiedendo a quest’ultimo di restituire la leadership della corsa a