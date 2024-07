Dal Mitico Villa a Fabio Poli l’omaggio commosso degli sportivi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) "Abbiamo iniziato 25 anni fa perché volevamo avere una squadra che non fosse di un’altra società. Ci siamo riusciti grazie all’impegno di Francesca e Paolo. Ed è proprio grazie a loro due se tutto questo è andato avanti, se il Real Casalecchio ha raggiunto certi obiettivi, se tanti ragazzi si sono appassionati al calcio". Così Renato, il "" mediano del Bologna, ha salutato ieri per l’ultima volta Paolo Tassi nello stadio Veronesi. E Marco Sandri, dirigente dellasportiva Ceretolese, ha aggiunto: "Proprio qui, in questo stadio, attorno ad un tavolino io e Paolo ci siamo inventati una società da proporre all’allora assessore Ruggeri, oggi sindaco, la società con cui avremmo poi preso in carica la gestione di tutti i campi di calcio di Casalecchio. Lo abbiamo fatto per il bene dei ragazzi".