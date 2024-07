Crosetto infuriato con Stoltenberg | Il Fronte Sud Nato alla Spagna è una vendetta contro l’Italia

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di domenica 21 luglio 2024) “Lo considero quasi un affronto personale”: così il ministro della Difesa Guidoha commentato in una intervista a La Stampa la decisione del segretario generale dellaJensdi affidareil nuovo ruolo di inviato per ilSud. C’è “una profonda delusione” da affrontare, dice ancora, sottolineando che a, “ho scritto un messaggio durissimo. Mi ha fatto infuriare e ci saranno conseguenze sul piano dei rapporti personali. Il suo è stato il tradimento di un principio: eraa essersi battuta per introdurre il ruolo di inviato per ilSud. E al summit di Washington 32 leader ci hanno dato ragione.