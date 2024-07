Cina | Borsa di Shanghai annuncia lancio indice STAR 200

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2024) Pechino, 21 lug – (Xinhua) – Ladi(SSE) hato oggi che lancera’ l’SSE200 il 20 agosto per monitorare le prestazioni delle aziende quotate sul mercato, ladi innovazione scientifica e tecnologica cinese in stile Nasdaq. L’200 seleziona 200 titoli del mercatocon una capitalizzazione di mercato ridotta e buona liquidita’ come campioni dell’. Secondo la SSE, l’50, l’100 e l’200 formano la serie di indici basati sulla scala del mercato, riflettendo le prestazioni complessive dei titoli delle aziende quotate con diverse scale di capitalizzazione di mercato. (Xin) Agenzia Xinhua