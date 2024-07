Basta incarichi al femminile | la Lega vuole bandire titoli come sindaca rettrice o assessora Chi insiste rischierà multe fino a 5mila euro

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di domenica 21 luglio 2024) «Disposizioni per la tutela della lingua italiana, rispetto alle differenze di genere». Si intitola così l’ultimo disegno di legge presentato da Manfredi Potenti, senatore della. L’obiettivo? Eliminare da tutti gli atti pubblici parole», «questora», «avvocata» o «». Il partito guidato da Matteo Salvini chiede che l’uso delsia abolito per legge e propone invece di usare sempre il maschile, a prescindere dal fatto che chi ricopra quel ruolo sia un uomo o una donna. Il disegno di legge, visionato in anteprima dall’agenzia Adnkronos, prevede anche una multaper chi non si adegua alle nuove regole.