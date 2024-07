Allerta meteo in Italia per oggi | le regioni e le zone a rischio

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di domenica 21 luglio 2024) L’anticiclone africano mostra i primi segni di cedimento all’altezza dellesettentrionali, recentemente attraversate da una prima area di instabilità. Una perturbazione atlantica, che porterà fenomeni localmente violenti, condi nubifragi, grandine e raffiche di vento, ha raggiunto ledi Nord. Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato per la giornata di domenica 21 luglio 2024 un nuovo stato digialla per piogge e criticità. Vediamo quali sono tutte le. (Continua dopo le foto) Leggi anche: Si tuffa di notte in acqua e muore: aveva solo 21 anni Leggi anche: Fa il bagno nel lago e muore: da cosa viene inghiottito21 luglio 2024, tutte lemaltempo Non si placa l’ondata di piogge e maltempo che sta interessando diversedel Nord