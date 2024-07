Aimag niente dividendi per i Comuni soci

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 21 luglio 2024) Mercoledì 31 luglio si conoscerà la situazione in cui versa, la multiutility della Bassa modenese sulla quale dopo la rottura del Patto di sindacato il 29 giugno 2023 sembra calato il silenzio. Un silenzio interrotto solo dal braccio di ferro legale che ha opposto per mesi 11(7 modenesi e 4 mantovani) alla costituzione di una nuova maggioranza, guidata da Carpi, favorevole ad aprire le porte ad Hera, e da alcune diffide lanciate dalla nuova presidente, la dottoressa Paola Ruggiero, in risposta a chi in questo tempo chiedeva chiarimenti. E anche venerdì scorso la presidente Ruggiero, chiamata da tutti i 21 sindacicon una lettera congiunta a riferire sul bilancio "per ricevere gli opportuni chiarimenti", ha preferito disertare il confronto inviando il vicepresidente Alberto Papotti.