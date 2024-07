Ventiquattro ore in immersione l’impresa del sommozzatore Paolo Cappucciati | pasta al pesto e parole crociate sott’acqua

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Sta per tuffarsi in acqua e ci rimarrà perore. Come nel 2013, quando, sempre con le bombole, compì questa impresa conquistando il record internazionale di “con semplici attrezzature ricreative”, di cui tuttora è detentore del titolo., 68 anni, è tranquillo. “Non vedo l’ora di cominciare – dice a ilfattoquotidiano.it -. È inutile, io sto meglio in acqua che fuori”. Non è difficile da credere.in 40 anni di esperienza come diprofessionista ha nuotato in tutti i mari del mondo e i suoi polmoni sono stati messi alla prova in quasi 14mila immersioni. “In Brasile, lavorando nella manutenzione di un’elica di una nave sono stato praticamente a mollo per venti ore”, racconta. A distanza di undici anni è pronto a immergersi ancora una volta nelle acque intorno all’Isola di Bergeggi (Savona).