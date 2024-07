Tutte le mosse delle avversarie dell’Arezzo Ascoli Perugia Entella e Ternana da battere

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) di Luca Amorosi La situazione dell’ la conosciamo bene, ma come si stanno muovendo ledel girone? Finora, a luglio inoltrato, nessuna società sembra voler mettere le carte in tavola. L’, anzi, è stata proprio tra le più attive. Le più blasonate sulla carta, infatti, non stanno passando proprio un’estate serena e questo può regalare un girone equilibrato e con sorprese: adsono in corso trattative per il passaggio di proprietà che bloccano il mercato. Quantomeno in entrata, visto che i bianconeri intanto hanno perso pezzi pregiati come Pedro Mendes e Botteghin, passati al Modena, e Caligara, direzione Sassuolo, oltre a Falzerano, Bellusci e Viviano. A, invece, hanno salutato Santoro (Modena) e Kouan (Cosenza).