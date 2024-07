Traffico Roma del 20-07-2024 ore 08 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

non molte le novitàindicato comunque in aumento in direzione del Litorale quindi su Aurelia Pontina e Cristoforo Colombo sul Raccordo Anulare abbiamo rallentamenti con possibili Code in carreggiata interna a partire dalla Tuscolana fino all'uscita per la Pontina sulla stessa Pontina rallentamenti dal raccordo fino al bivio di Castelno in direzione quindi di Latina qualche problema ancora per un incidente sulla via Ardeatina dove ci sono code tra via della Falcognana e via di Porta medaglia giornata di partenze quella di oggi per molti vacanzieri dalle 8 firmi i mezzi pesanti sono interamente via Nazionale Salvo naturalmente i casi autorizzati dalla legge lo stop si protrarrà sino alle 16