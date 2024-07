Simona Ventura | Torno da Fazio presto importanti novità Io saprei come far rinascere l’Isola dei Famosi | Intervista Esclusiva

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 20 luglio 2024) Il matrimonio, il viaggio di nozze, i prossimi impegni in tv:ci ha raccontato un po’ di tutto sottolineando che “Saprebbefardei“, ma non lo dice. L’abbiamo intercettata a Napoli durante la presentazione dei palinsesti Rai 2024-2025. Ecco cosa ci ha svelato sul suo futuro in tv che la vedrà nuovamente al fianco di Paola Perego per il quarto anno, ma anche al tavolo di Fabio, per il terzo anno consecutivo.Simo, ci sono news? C’è una buona news che non si può dire ancora. In solitaria questa volta? Io sono sempre felice di fare i programmi con Paola Perego. Vediamo, vediamo, ora non stiamo a guarda il capello. Citofonare Rai 2 torna per la quarta edizione. Siamo felici. Sarà sempre più una edizione comica.