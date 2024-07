Pozzuoli | controlli sui lidi e sulla movida un arresto e tre denunce

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di sabato 20 luglio 2024)e nei. Arrestato un 26enne per droga, denunciati due imprenditori balneari e un 59enne incensurato Questa notte ai carabinieri della locale compagnia hanno effettuato un servizio di controllo straordinario nelle zone della. Arrestato pusher a: trovati oltre mezzo chilo di droga tra marijuana, hashish e cocaina Durante le operazioni è finito in manette F.C., un 26enne già noto alle forze dell’ordine. I militari lo hanno notato mentre cedeva diverse dosi ad alcuni “clienti” e lo hanno fermato. I carabinieri hanno perquisito la sua abitazione e diverse aree comuni utilizzate dal 26enne come deposito. Hanno così trovato e sottoposti a sequestro 228 grammi di hashish, 350 grammi di marijuana e 34 grammi di cocaina.su stabilimenti balnearianche neidi via Sibilla.