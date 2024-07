Parte il toto-commissari Il governo punta tutto su Fitto Foti | Ci spetta una delega pesante

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Polidori Tommaso(capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia), dadel vostro partito un voto negativo per Ursula von der Leyen che forse non ci si ava "E perché? Il voto negativo è stato motivato dal fatto che von der Leyen ha espresso un programma che è contrario a quanto è uscito dalle urne in Italia, con un’apertura sopratai Verdi che ha determinato, alla fine, la nostra scelta. Dentro, peraltro, la presidente della Commissione ha inserito molte questioni riguardanti il Green deal che, da sempre, consideriamo un tema che andrebbe affrontato con finalità precise, a favore dell’ambiente ma non a discapito del sistema produttivo europeo e della competitività delle imprese europee perché questo avrebbe avuto delle ripercussioni fatali per i cittadini e per i lavoratori europei". Eppure Meloni aveva fatto trattative con von der Leyen.