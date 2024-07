LIVE F1 GP Ungheria 2024 in DIRETTA | alle 12 30 le FP3 la Ferrari vuole crescere all’Hungaroring

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 20 luglio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.45 Buongiorno e bentornato a Budapest, tra 45 minuti esatti prenderà il via la FP3 del GP d’ORARIO F1 SU TV8 OGGI Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladella terza sessione di prove libere e delle qualifiche del Gran Premio didi Budapest. Ormai il dominio di Max Verstappen non è più tale, quantomeno allo di prestazioni. Sul fronte della classifica generale, infatti, il tre-volte campione del mondo ha un gran vantaggio che lo avvicina al poker iridato, ma gli avversari non mancano. Allo di pista, invece, la situazione è davverollata.