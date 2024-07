La Volta Buona Balivo autore della d' Urso per risollevare ascolti | rumor

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 20 luglio 2024) Da lunedì 9 settembre alle ore 14:00 torna Lasu Rai1. Nonostante glinon ottimi e la ricerca di una linea che, tra le altre cose, ha tentato di colpire duramente l'ottimo Ore 14 di Milo Infante in onda su Rai2 alla stessa ora, il programma di Caterinaè stato riconfermato con una seconda stagione. Si legge nell'informativa Rai che i tratti distintivitrasmissione sono la leggerezza con cui vengono approfonditi i temi di puntata e "l'eleganza con cui la conduttrice accoglie ospiti e pubblico nel suo studio". Obiettivi promossi sulla carta anche nella precedente stagione tv, ma a conti fatti si è cercato di scippare argomenti e temi non rilevanti per Laa differenza di Ore 14, nato per raccontare i principali fatti di cronaca con inviati sul posto e opinionisti in studio e collegamento.