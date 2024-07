La Memoria da ricucire Scritte su don Sante Anpi | Provocazioni sterili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 20 luglio 2024) Una scritta rossa impressa sull’asfalto con una bomboletta spray "Donucciso dai partigiani" in prossimità del cippo indi DonFontana, vittima di un’esecuzione partigiana nel gennaio 1945. È spuntata la notte precedente la commemorazione annuale organizzata dal Comune di Comano nella frazione di Camporaghena per ricordare i morti del rastrellamento nazifascista del luglio 1944. In quell’operazione perse la vita il giovane parroco della frazione, Don Lino Baldini, "colpevole" di aver suonato le campane per avvisare la popolazione dell’arrivo dei nazisti. "Non so i motivi di questa scritta - ha dichiarato il sindaco Antonio Maffei al telefono - Comano ha sempre commemorato anche la morte di Donin ricorrenza della sua uccisione, a gennaio".