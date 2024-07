Irina Farion ex parlamentare ultranazionalista ucraina uccisa in un agguato preparato da Mosca

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Roma, 20 luglio 2024 – L'exe docente di linguisticaè statain unieri sera a Leopoli. Si trattava di una figura profondamente controversa nota per le sue opinioni radicali sull'uso della lingua russa in. Era infatti profondamente contraria all’uso del russo. Secondo i testimoni,, 60 anni, è stata avvicinata nella strada in cui viveva da un uomo non identificato che le ha sparato alla testa ed è fuggito. E' stata portata in ospedale durante la notte in condizioni critiche ed è morta alcune ore dopo, tutti i tentativi di salvarla sono falliti. "Qualsiasi atto di violenza merita solo condanna e tutti i colpevoli di questo attacco devono assumersi la piena responsabilita'", ha affermato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.