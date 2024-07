Io non mi arrendo Reazione a catena | scoppia la bufera sugli sfidanti delle Salsa e merende | Guarda

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 20 luglio 2024) Una puntata ditutta al femminile quella che è andata in scena sabato 20 luglio. Al quiz show di Rai 1 condotto da Pino Insegno tornano le campionesse "e Merenda", il trio composto dalle simpaticissime Carola, Marianna e Mariasole. Le, tutte donne, sono "Le amiche in ballo", una squadra formata da Lucia, Cinzia e Roberta. Le tre vengono da Salerno e hanno scelto questo nome proprio perché sono molto legate e condividono la passione per la danza. Nonostante la buona gara, lee Merenda restano campionesse del gioco. In effetti, in competizioni come questa l'esperienza può giocare un ruolo decisivo. E loro ne hanno da vendere dato che si sono già portate a case più di 15mila euro. Arrivate all'Ultima, il loro montepremi era di 119mila euro. Una cifra da capogiro.